نائب الرئيس اليمني: سنتعامل بإيجابية مع خيارات السلام

المصدر: الرياض ـ سبأنت

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، في لقاء أمس، مع وزير الخارجية خالد اليماني، تعاطي الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية بإيجابية مع خيارات السلام الدائم المستند إلى المرجعيات الثلاث، وبما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأشار نائب الرئيس إلى الجولات التي خاضتها الشرعية في سبيل إحلال السلام الدائم المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، الضامنة لأمن اليمن وسلام المنطقة.

واستمع نائب الرئيس إلى نتائج زيارات وزير الخارجية والجهود المبذولة في تفعيل دور البعثات الدبلوماسية، منوهاً بضرورة مضاعفة الجهود وإيصال صوت المواطن اليمني الذي يتجرع الويلات بفعل انقلاب ميليشيات الحوثي ورفضها فرص السلام المختلفة.

وأشاد نائب الرئيس بدور ودعم الأشقاء في دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبإسناد كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإغاثية والعسكرية.

من جانبه، عرض وزير الخارجية جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بوزارة الخارجية والمساعي المبذولة لإحلال السلام واستعادة الشرعية، ترجمة لتوجيهات الرئيس اليمني.