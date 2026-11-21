هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لسلطنة عمان قيادةً وشعباً بمناسبة يومها الوطني، ونحتفي بأخوة تاريخية دامت عقوداً مديدة، وقامت على الخير والسلام والطموحات المشتركة».

وأضاف سموّه: «أدام الله مجد السلطنة وعزّها، وكل عام وسلطنة عمان بخير وسلام».