التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسون (Axon) العالمية المتخصصة في مجال حلول ومنتجات السلامة العامة، ريك سميث، وذلك في إطار زيارته إلى دبي للمشاركة متحدثاً رئيساً أمام القمة الشرطية العالمية 2026، التي انطلقت أعمالها أمس وتستمر حتى غد، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سموّ ولي عهد دبي، خلال اللقاء، حرص دبي على توظيف أفضل الحلول المبتكرة والمتقدمة الداعمة للسلامة العامة التي تأتي في مقدمة الأولويات التي توليها دبي كل الاهتمام، ترسيخاً لمكانتها كأفضل مدينة عالمياً للعيش والعمل والزيارة، مع كونها من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم.

وتناول اللقاء أحدث التطورات التكنولوجية في مجال تعزيز السلامة العامة، ودور الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة والكاميرات الذكية، وأنظمة إدارة الأدلة الرقمية، والطائرات بدون طيار (الدرون)، في تطوير المنظومات الأمنية، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة وفاعلية، وتعزيز مستويات السلامة والأمان، وكذلك أثرها في تمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

كما تم خلال اللقاء، الذي حضره القائد العام لشرطة دبي، عبدالله خليفة المرّي، وعدد من المسؤولين، التطرّق إلى أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة من الابتكارات والحلول العالمية الرائدة في تطوير منظومات العمل الحكومي، بما يُعزّز جاهزية المدن وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستقبل والتغلب على ما قد يستجد من تحديات.

كذلك، تطرّق اللقاء إلى تنظيم دبي للقمة الشرطية العالمية، حيث أشاد مؤسس أكسون ورئيسها التنفيذي بالتطور الذي تشهده القمة في دوراتها المتعاقبة والتي تعكس المكانة المتقدمة التي رسختها دبي مركزاً عالمياً لابتكار وتطوير مستقبل العمل الشرطي، ورؤيتها الطموحة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز السلامة العامة، منوهاً بدور القمة منصةً عالميةً تجمع القيادات الشرطية والخبراء ومطوري الحلول والتطبيقات الرقمية من حول العالم تحت سقف واحد في دبي.