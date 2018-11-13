عبدالملك: الشعب اليمني متعطش للأمن والاستقرار

المصدر: عدن – سبأ نت

أشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في الساحل الغربي، ومديرية دمت في محافظة الضالع، وأكد أن «تلك الانتصارات العظيمة تحقق تطلعات الشعب اليمني المتعطش للأمن والاستقرار ووجود الدولة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل لتحرير بقية المحافظات، وكذا ستقدم الدعم والرعاية للجرحى.

واستمع عبدالملك، خلال استقباله نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء صالح الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس، إلى خريطة استكمال تحرير الأجزاء المتبقية من محافظة الحديدة، ومديريتي دمت وجبن في الضالع بعد تطهير مريس بالكامل.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن «المواطنين في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات ينشدون الحرية، وينتظرون أبطال الجيش الوطني لدعمهم والوقوف إلى جانبهم، خصوصاً من أبناء المناطق الوسطى التي عمدت الميليشيات الحوثية إلى تهميشها وإقصائها».

وأوضح أن توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تقضي بالحفاظ على مكتسبات النصر، التي تحققت بفضل عزيمة الأبطال من أبناء القوات المسلحة والمقاومة ودعم الأشقاء في التحالف العربي، ضد ميليشيات الحوثي التي رفضت الانصياع لصوت الحق والقرارات الدولية.

ومن جانبهما، نوه القائدان العسكريان بأن المعارك تشهد انتصارات متلاحقة، وأن ميليشيات الحوثي في أضعف حالاتها، جراء تكبدها خسائر جسيمة ومتواصلة في العتاد والأرواح، وفرار مجاميع كبيرة من عناصرها من جبهات القتال.