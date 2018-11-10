التحالف يدك غرفة عمليات رئيسة لميليشيات الحوثي في الحديدة

المصدر: عن «العين الإخبارية»

دكت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، غرفة عمليات عسكرية رئيسة لميليشيات الحوثي الإيرانية في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بالتزامن مع معارك عنيفة وتقدمات نوعية للقوات المشتركة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن مقاتلات التحالف دكت غرفة العمليات الحوثية الرئيسة، التي كانت في ملاجئ سرية تحت الأرض داخل مطار الحديدة الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات حوثية هرعت إلى داخل المطار في أعقاب القصف، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.

في السياق ذاته، أعلنت ألوية العمالقة في الجيش اليمني، اغتنام عتاد عسكري متنوع، تركته ميليشيات الحوثي الانقلابية خلفها في مدينة الحديدة، مع تزايد الانهيارات في صفوفها.

وذكرت ألوية العمالقة، في بيان صحافي، أن الغنائم تنوعت ما بين صواريخ كاتيوشا وقذائف آر بي جي وذخائر خفيفة ومتوسطة.