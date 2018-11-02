رئيس الـــوزراء اليمني: الأيام المقبلة اختبار للوزارات الخدمية

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أن الأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً للوزارات الخدمية كافة من أجل تحسين جودتها، وتغيير الصورة النمطية التي باتت مكونة عن مؤسسات الدولة في أذهان الناس.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه أول من أمس مع وزراء المياه والبيئة والتربية والتعليم والمالية والأشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن، على ضرورة تفعيل الأداء والرقابة في المكاتب والفروع بالمناطق المحررة، وتحسين آلية تحصيل الخدمات، والتصدي لأي منافذ للفساد، لافتاً إلى ضرورة توفير الخدمات الضرورية للمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وباشر عدد من وزراء حكومة معين عبدالملك مهامهم في العاصمة المؤقتة عدن، حيث اجتمع وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل الفقيه بقيادة الوزارة، لمناقشة إنجاز قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادة في مرتبات موظفي القطاع العام، وحل قضايا المتقاعدين.

فيما ترأس وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، اجتماعاً بوكلاء ومديري عموم الإدارات وموظفي ديوان عام الوزارة، لمناقشة المهام والأعمال التي تم إنجازها خلال المرحلة الماضية.