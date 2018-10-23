الميليشيات تستولي على أموال المنح والمساعدات

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

قالت مصادر لـ«الإمارات اليوم» إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، أنشأت عدداً من المنظمات والجمعيات المحلية الوهمية للاستيلاء على أموال المساعدات المقدمة للشعب اليمني من بعض المنظمات، مشيرة إلى أن الميليشيات تقوم ببيع المساعدات الغذائية في الأسواق المحلية، على الرغم من حالة الفقر التي تعيشها الأسر في مناطق سيطرتها.

وسردت المصادر أسماء بعض تلك القيادات، ومنها القيادي عبدالكريم الحوثي، عم زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، الذي قام بنهب المنح المالية الأممية المخصصة لمشروع نزع الألغام التي تقوم الميليشيات نفسها بزراعتها بكثافة في مناطق سيطرتها.

وأضافت المصادر أن من القيادات أيضاً المدعو مثقال القحوم، الذي أسس مع قيادات أخرى مؤسسة أطلق عليها مؤسسة بناء للتنمية، والتي ارتفع رأسمالها خلال عام واحد من مليوني ريال يمني وقت تأسيسها إلى ثمانية مليارات ريال يمني حالياً.