مأرب تشهد عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة أكتوبر

المصدر: مأرب ـ سبأنت

شهد رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، اللواء الركن طاهر العقيلي، أمس، في محافظة مأرب، عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر، وتخرج الدفعة 99 من مدرسة الشرطة العسكرية.

وفي الحفل، أكد رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية، العميد الركن سيف الزعزعي في كلمة الترحيب، أن حفل تخرج الدفعة 99 يأتي بالتزامن مع فرحة الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر، والتي تأتي أيضاً في إطار إعادة بناء قوات الشرطة العسكرية، بعد أن تعرضت للتدمير الممنهج من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وجدد العميد الزعزعي العهد بالمضي قدماً حتى تحرير الوطن من ميليشيات الحوثي.

من جانبه، هنأ مدير دائرة التوجيه المعنوي، اللواء محسن خصروف، في كلمته التي ألقاها باسم رئاسة هيئة الأركان العامة، القيادة السياسية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر. وأكد اللواء خصروف أن «أبطال الجيش الوطني يواصلون دحر الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات، وبإسناد ودعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية».