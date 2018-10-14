توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية في الساحل الغربي

المصدر: الامارات اليوم

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على أكثر من 6000 طالب وطالبة في عدد من مدارس الساحل الغربي لليمن.

وبدأت الهيئة توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على طلاب وطالبات مدرسة الشاذلي الأساسية في مديرية المخا، أولى المدارس المستهدفة من حملة التوزيعات التي يستفيد منها سبع مدارس.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، إن مشروع توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية يستهدف أكثر من 6000 طالب وطالبة بمدارس الساحل الغربي، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بمواصلة دعم العملية التعليمية، وتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب اليمنيين في المحافظات المحرّرة.