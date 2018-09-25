تقرير حقوقي: الحوثيون قتلوا وأصابوا 32 ألف مدني منذ الانقلاب

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، قتلت 10 آلاف و188 مدنياً، وأصابت 22 ألفاً آخرين، بينهم نساء وأطفال، في عدد من المحافظات، خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 حتى سبتمبر الجاري.

وأوضح التحالف في بيان له عن انتهاكات الميليشيات بحق المدنيين في اليمن، الذي تم استعراضه على هامش انعقاد الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، أن محافظة تعز تصدرت قائمة أعداد القتلى بـ3072 قتيلاً، و13 ألفاً و589 جريحاً، ولحج 1033 قتيلاً و1001 جريح، وعدن 842 قتيلاً و1286 جريحاً، والضالع 609 قتلى و1480 جريحاً، وإب 507 قتلى و264 جريحاً، وعمران 504 قتلى و253 جريحاً، وشبوة 449 قتيلاً و532 جريحاً، والحديدة 406 قتلى و309 جرحى، والأمانة 367 قتيلاً و485 جريحاً، وذمار 366 قتيلاً و188 جريحاً، وحجة 358 قتيلاً و53 جريحاً، وصنعاء 347 قتيلاً و347 جريحاً، وأبين 320 قتيلاً و686 جريحاً، والبيضاء 255 قتيلاً و429 جريحاً، وصعدة 248 قتيلاً و49 جريحاً، ومأرب 233 قتيلاً و586 جريحاً، والجوف 211 قتيلاً و233 جريحاً، والمحويت 37 قتيلاً و28 جريحاً، وريمة 19 قتيلاً و22 جريحاً، وحضرموت خمس قتلى وجريحين.

وأشار البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت» إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية اختطفت وأخفت 18 ألفاً و750 شخصاً في عدد من المحافظات، بينهم فئات عمالية وسياسيون وعسكريون وتربويون وطلاب وأطباء وإعلاميون وتجار وخطباء وحقوقيون ونساء وأكاديميون ومهندسون وآخرون، خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 حتى 30 يونيو 2018.

وتابع البيان أن 3188 شخصاً تعرضوا للاختفاء في سجون الميليشيات، كما تعرض 753 شخصاً للتعذيب في سجون الميليشيات الحوثية الانقلابية، وتصدرت أمانة العاصمة صنعاء قائمة التعذيب بـ240 حالة، وإب 88، وذمار 87، وصنعاء 74، والحديدة 64، والبيضاء 55، وتعز 39، وصعدة 29، وحجة 25، والمحويت 14، وشبوة 12، وعمران 9، والضالع 7، وريمة 4، ولحج 4، والجوف 2.