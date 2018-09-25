«الهلال» تغيث أهالي «خورة» في شبوة

المصدر: عدن - وام

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية عاجلة على أهالي منطقة خورة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، استجابة للظروف التي يمر بها أهالي المنطقة، وفي إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في الظروف التي يمر بها، بتوجيهات من قيادة الدولة، وتضمنت المساعدات العاجلة 1000 سلة غذائية تحتوي على المواد التموينية الأساسية.

وأكد ممثل الهيئة في محافظة شبوة، سلطان النعيمي، أهمية هذه المساعدات في توفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشها أهالي خورة، موضحاً أن الهيئة تسعى بكل جهودها للتخفيف من معاناتهم، وتوفير المواد التموينية الأساسية اللازمة لجميع المتضررين من الأوضاع التي تعيشها اليمن، استكمالاً لغيرها من المبادرات الإنسانية التي تقدمها الهيئة. في سياق متصل، تفقد رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، المهندس سعيد آل علي، يرافقه نائب الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات والحلول التوربينية، المهندس علي الحوسني، أمس، موقع محطة الكهرباء التي تبنيها دولة الإمارات، بقدرة 120 ميغاوات، وبتكلفة 100 مليون دولار، في منطقة الحسوة بعدن، وذلك في إطار جهودها لتحسين الخدمات للمواطنين اليمنيين، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، واطلع الوفد على التجهيزات التي تجري حالياً في موقع تركيب المحطة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التي سيستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.