اليماني للأمم المتحدة: الميليشيات تسرق المساعدات

المصدر: عدن - الإمارات اليوم ووكالات

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق حالات الطوارئ مارك لوكوك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

وأكد اليماني أهمية مواجهة التحديات التي يعانيها عاملو الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرة الانقلاب، والوقوف أمام قيام الميليشيات بسرقة المساعدات الإنسانية وتحويل وجهتها بعيداً عن مستحقيها.

من جانبه، نوّه المسؤول الأممي بالجهود التي تبذلها الحكومة لتذليل الصعاب أمام إيصال المساعدات، وحرصها على رفع المعاناة عن الشعب اليمني في محافظات الجمهورية كافة.

من ناحية أخرى، استقبلت أرصفة المعلا، التابعة لميناء عدن الدولي، خلال الفترة من يناير حتى منتصف سبتمبر الجاري، 366 ألفاً و488 طناً من المساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، تنوعت بين دقيق القمح، والبقوليات، والسكر، والأرز، والقمح السائب.

وأوضحت إحصائية لمؤسسة موانئ خليج عدن، أن أرصفة المعلا استقبلت خلال الفترة نفسها 26 باخرة إغاثية ضمن برنامج التسهيلات الذي وضعته المؤسسة لمساعدة البرنامج العالمي، الذي يقدم خدماته للسكان في عدن والمحافظات الأخرى.