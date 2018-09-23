ألغام الحوثي تخلّف مأساة لعائلة تهامية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

ذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن ألغام ميليشيات الحوثي الإيرانية، تسببت في مأساة إنسانية تعرضت لها عائلة تهامية في محيط مديرية مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بعد انفجار أحد الألغام التي زرعتها الميليشيات في رب أسرة مكوّنة من خمسة أفراد (الأب والأم وثلاثة أبناء)، فيما توفي اثنان من الأبناء بانفجار لغم آخر أثناء محاولتهما انتشال جثة والدهما، لتبقى جثث الثلاثة ملقاة على الأرض لأيام، تخوفاً من وجود ألغام أخرى حولها.

ورغم الجريمة البشعة، واصلت الميليشيات زرع مزيد من الألغام أمام منزل الأسرة، رغم محاولة الأم استعطافهم لمنعهم من تلغيم باب منزلهم، إلا أنهم طردوها من بيتها مع بقية أفراد الأسرة، باتجاه الخوخة، وأصبحت الأسرة مشرّدة، لا بيت ولا معيل، وباتت تعيش على المساعدات والهبات المقدمة من فاعلي الخير.

وتواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية زراعة الألغام على أبواب المنازل، وفي وسط الأحياء السكانية في الحديدة، في انتظار مزيد من المآسي التي ستخلفها بحق المدنيين، كما هو الحال في معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات.