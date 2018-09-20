«الهلال» تُعيد ترميم مكتبة الضالع.. وتوزّع مساعدات في حضرموت

المصدر: الضالع - وام

أعادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترميم وتأهيل المكتبة الوطنية الثقافية بمحافظة الضالع اليمنية، بعد توقف دام سنوات عدة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتأهيل القطاعات الحيوية في المحافظات اليمنية المحررة، وتزامناً مع «عام زايد». وأشاد محافظ الضالع، اللواء الركن علي مقبل صالح، بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، ومنها مشروعات البنية التحتية، معرباً عن تقديره وامتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن «الهلال الأحمر».

وتأسست المكتبة الوطنية عام 2003، وتحوي 6800 كتاب خارجي، إلى جانب 14 ألفاً و500 كتاب في مختلف التخصصات والمجالات الثقافية والأدبية وغيرها، في حين يبلغ عدد العناوين الرئيسة أكثر من 5500 عنوان، وأغلقت أبوابها جراء قطع موازنتها من قبل صندوق التراث في صنعاء، الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الإيرانية.

في سياق متصل، قام فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، بتوزيع 300 سلة غذائية على 1500 فرد من أسر منطقة معيان وضواحيها بمديرية الشحر في حضرموت، في سياق جهود وحرص دولة الإمارات على تخفيف وطأة معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الظروف التي يمر بها.