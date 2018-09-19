الحوثيون يحولون مسجداً في الدريهمي إلى ثكنة عسكرية

المصدر: الحديدة ــ وام

واصلت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران جرائمها ضد المقدسات الدينية وترويع الآمنين، وقامت بتحويل مسجد بإحدى القرى التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة إلى ثكنة عسكرية، وأحرقت غرفة إمام المسجد، واعتلت عناصرها الإجرامية سطحه ومنارته ومنازل المواطنين اليمنيين، ونشرت قناصتها فوقها، وطردت سكان القرية منها بالقوة، ما يؤكد مدى التطرف والغلو الديني الذي تنتهجه الميليشيات في اليمن.

واستهدفت ميليشيات الحوثي الإجرامية منذ انقلابها على الشرعية مئات المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم بالتفجير والقصف، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ضمن جرائمها المستمرة ضد دور العبادة.

وروى المواطن اليمني عبدالله حسن علي، من أهالي قرية الجريبة السفلى بمديرية الدريهمي، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، لحظة اقتحام عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مزارع ومنازل المواطنين اليمنيين في قريته، وطردهم منها بالقوة.

من جانبه، أوضح أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران زرعت الألغام والعبوات الناسفة على المداخل الرئيسة للمسجد وطرقات القرية.