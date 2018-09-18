التحالف: ميليشيات الحوثي أطلقت 198 صاروخاً بالستياً على السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه المملكة العربية السعودية، منذ بدء الأزمة في اليمن، بلغ 198 صاروخاً، وأغلبها تطلق من صعدة وعمران، على المناطق الآهلة بالسكان في السعودية.

وأوضح العقيد المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أن العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف تسير وفقاً للقانون الدولي والإنساني.

وتابع أن التحالف سيطر على العديد من المناطق بمحافظة حجة، ونزع منها الألغام، كما استهدف موقع اتصالات للميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن الانقلابيين استهدفوا مخازن القمح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في محافظة الحديدة بقذائف الهاون.

ولفت إلى أن إحدى الطائرات المروحية تعرضت، الجمعة الماضي، لخلل فني خلال مهمة في المهرة اليمنية أدت لاستشهاد طيار وملازم أول، معرباً عن أحر تعازي قيادة القوات المشتركة لعائلات الشهداء.

وتابع أن هناك اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى الذين لا يتوافر لهم علاج في اليمن إلى الخارج.

وأكد المالكي أن التحالف قدم 1.5 مليار دولار دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حصلت منظمة الصحة العالمية على 380 مليون دولار منها.

وأشار إلى أن كل المنافذ الإغاثية لليمن تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وأن قيادة التحالف تعطي التصاريح لكل السفن أياً كانت.