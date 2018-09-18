مليون دولار من «الأنصاري» لدعم أمهات وأطفال اليمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت «الأنصاري للصرافة» اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، لتقديم مليون دولار أميركي في سبيل تحسين مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدّمة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، في اثنين من المستشفيات الحكومية الرئيسة في اليمن، بما يصب في خدمة الجهود الإنسانية والإغاثية والتنموية التي تقودها دولة الإمارات، وبالتزامن مع «عام زايد».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة محمد علي الأنصاري، «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي، وتقديم المساعدة للشعب اليمني الشقيق، الذي يعاني نقصاً حاداً في الغذاء والدواء، عبر تأمين كل الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة لأكثر من 10 آلاف أم، و500 طفل»، وأكد التزام «الأنصاري للصرافة»، بتطبيق خطتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى مواكبة رؤية الدولة وقيادتها الرشيدة، انطلاقاً من حرصنا على تفعيل وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وإبراز دور القطاع الخاص في الإسهام في البرامج التنموية المجتمعية.

من جهته، قال ممثل «يونيسيف» في اليمن الطيب آدم «يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية الخيرية مع واحدة من كبرى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، حيث ستتيح لنا الاتفاقية إمكانية تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة في اليمن، إذ تشير الدراسات إلى أن 257 ألف امرأة حامل يعانين صعوبات كثيرة في الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الخاصة بالولادة في حالات الطوارئ، في حين يزداد الوضع سوءاً مع استمرار الحرب، وتضعف قدرة المرافق الصحية على توفير الخدمات الأساسية للمرضى والمتضررين».