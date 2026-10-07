محمد بن راشد: حكومة الإمارات ستعلن عن أكبر تغيير في شكل خدماتها نوفمبر القادم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تدوينة عبر منصة "إكس": "في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة "BCG" تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية".

وأضاف سموه: "بعكس السائد دولياً يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص".

وتابع سموه: "فخورين بفرق عملنا.. وفخورين بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس.. وفخورين بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها".

وقال سموه: "قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور".

وختم سموه: "ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد".