«الشرعية» تندد بتحصن الميليشيات بالمقرات الأممية

المصدر: عن «قناة العربية»

قال وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي أدخلت عناصرها المسلحة وعرباتها القتالية إلى مخازن «اليونيسيف» و«برنامج الغذاء العالمي» بمنطقة الحمادي بمحافظة الحديدة وصوامع البحر الأحمر، التي يقوم «برنامج الغذاء العالمي» بتخزين الدقيق فيها.

وأكد الإرياني أن دخول الميليشيات كان نتيجة لانسحاب قادتها الميدانيين ومقاتليها بعد احتدام المعارك في الحديدة.

وأعرب الإرياني عن استغرابه من الصمت الدولي على هذا العمل المخالف للقوانين الدولية التي تنصّ على عدم استخدام المنشآت الإغاثية الدولية كأماكن للصراع والاشتباك.

يأتي ذلك، فيما قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه التقى في مسقط ممثلين عن جماعة الحوثيين وناقش معهم سبل مشاركتهم في المشاورات المقبلة والتحضيرات لزيارته إلى صنعاء.

من جهتها، قالت وكالة أنباء «سبأ»، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي إن رئيس وفدهم محمد عبدالسلام التقى غريفيث ونائبه معين شريم ومساعديه في مسقط، وجرى بحثُ أسباب عدم مشاركة الحوثيين في مشاورات جنيف الأسبوع الماضي.