واشنطن تشيد بإجراءات السعودية والإمارات لحماية المدنيين في اليمن

المصدر: سكاي نيوز عربية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن «السعودية والإمارات تتخذان ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدابير واضحة لتخفيض الخطر على المدنيين».

وقال بومبيو في بيان، أمس: «أكدت للكونغرس الأميركي أن حكومتي السعودية والإمارات تتخذان إجراءات واضحة لتخفيض الخطر على المدنيين والبنية التحتية»، موضحاً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل العمل عن كثب مع التحالف العربي لضمان دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد بومبيو العمل مع الرياض وأبوظبي لضمان السماح بإيصال الدعم التجاري والإنساني للمدنيين من خلال العديد من السبل الممكنة، واتخاذ إجراءات تخفف من أثر الصراع على المدنيين والبنية التحتية. ويفرض القانون الأميركي على إدارة ترامب أن تقدم مثل هذه الشهادة أمام الكونغرس، لاستمرار تقديم الدعم اللوجستي للتحالف العربي من أجل دحر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، واستعادة الشرعية في البلد الذي دمره الانقلابيون.