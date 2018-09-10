ألغام الحوثي تعيق خروج المدنيين من الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر ميدانية في الساحل الغربي لليمن، أن الألغام التي زرعها عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية على المداخل والشوارع والأحياء والطرق الرابطة بين مناطق محافظة الحديدة تعيق عملية نزوح وخروج المدنيين باتجاه المناطق المحررة، مع اشتعال معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن المقاومة اليمنية المشتركة تعمل جاهدة على توفير طرق وممرات آمنة للأهالي للخروج والنزوح من مدينة الحديدة باتجاه المناطق المحررة، إلا أن الألغام التي زرعتها الميليشيات المنتشرة بكثافة وبشكل عشوائي في مداخل المدينة تشكل عائقاً كبيراً لحركة النزوح، وتتسبب في وفاة وإصابة العديد منهم.

وكان لغم أرضي من مخلفات الميليشيات انفجر بسيارة تقل إحدى الأسر النازحة باتجاه الدريهمي المحررة، ما خلف إصابات في أوساط أفراد الأسرة، التي تمكنت قوات المقاومة من مساعدتها في النزوح وتأمين الطريق للوصول إلى مناطق أكثر أمناً في الخوخة وحيس.