ميليشيات الحوثي تستغل اعتقال وتوقيف السكان للتربح

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

كشفت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء عن استغلال ميليشيات الحوثي الإيرانية للمعتقلين والمحتجزين في سجونها السرية بهدف التربح وجني الأموال، تحت مسمى «الإسهام في دعم المجهود الحربي».

وقالت المصادر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الميليشيات تحتجز المواطنين بشكل عشوائي في الحواجز الأمنية التابعة لها والموزعة بين مناطق سيطرتها، وتقتادهم إلى سجونها السرية، قبل أن تبدأ بعملية مساومة مع ذوي المعتقل، تجبرهم خلالها على دفع مبالغ مالية لإطلاق سراح المحتجز.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تقوم في بعض الأحيان باعتقالات عشوائية دون أي مسوغ قانوني، وتوجه تهماً للمعتقلين بالعمالة والخيانة، وتهدد بإعدامهم دون محاكمات، وهو ما يدفع أهالي المعتقلين إلى دفع مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال يمني لإطلاقهم.

وأضافت المصادر أن هذه الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات ليست جديدة، ولكن زادت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة.

مشيرة إلى أن الميليشيات في حال عدم تجاوب أهالي المعتقلين، تزج بهم في دورات طائفية قبل إرسالهم إلى الجبهات للقتال في صفوفها.