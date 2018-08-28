38 قيادياً حوثياً قتلوا في يوليو

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

لقي 38 من كبار قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن مصرعهم خلال شهر يوليو الماضي في جبهات

القتال، على أيدي الجيش والتحالف العربي، وفقاً لإحصائية ميدانية للقوات اليمنية.

ووفقاً للإحصائية فإن القتلى توزعوا على جبهات القتال المشتعلة في عدد من المحافظات، وهم:

1- المقدم فهمي علي مهدي الشويع لقي مصرعه في الحديدة.

2- العقيد علي عبدالله حسين حميان لقي مصرعه في نهم.

3- العقيد خالد يحيى الوقيس لقي مصرعه في الحديدة.

4- الرائد علي عبدالله العباسي لقي مصرعه في البيضاء.

5- النقيب عبدالمجيد عبدالله الغولي لقي مصرعه في الحديدة.

6- النقيب علي قاسم عويدين الغولي لقي مصرعه في الحديدة.

7- القيادي خالد حسين يحيى الهدوي لقي مصرعه في صعدة.

8- الإعلامي الحربي أحمد محمد علي العابد لقي مصرعه في الحديدة.

9- القيادي عبدالوهاب علي الخالد لقي مصرعه في حيران.

10- الشيخ أحمد حسين ناجي لقي مصرعه في الحديدة.

11- القيادي يحيى أحمد عميس القطيني لقي مصرعه في صعدة.

12- القيادي عبدالعزيز مسفر صالح محمد الرزامي لقي مصرعه في صعدة.

13- القيادي عمار إبراهيم الحمزي لقي مصرعه في صعدة.

14- المشرف الثقافي لمديرية الحيمة عبدالكريم صالح صالح عفار لقي مصرعه في الحديدة.

16- الإعلامي الحربي أحمد علي محمد صالح المساجدي لقي مصرعه في الحديدة.

16-القيادي صالح مسفر عبدالله محمد قرصان لقي مصرعه في صعدة.

17- القيادي وعضو المجلس المحلي بحجة منصور حسين صالح السودي لقي مصرعه في الحديدة.

18- القيادي مجيب عبدالرزاق الشرعي لقي مصرعه في الحديدة.

19- القيادي مالك علي أحمد أبوهاجره لقي مصرعه في الحديدة.

20- القيادي حميد عبدالله اسماعيل الكبسي لقي مصرعه في الحديدة.

21- القيادي محمد عبدالله القاسمي لقي مصرعه في الحديدة.

22- القيادي عبدالله أحمد صالح الوهيبي لقي مصرعه في البيضاء.

23- القيادي محمد محمد حجر لقي مصرعه في صرواح.

24- القيادي سليم علي الفران لقي مصرعه في الحديدة.

25- القيادي الثقافي عبدالرحمن حزام اللاعي لقي مصرعه في حرض.

26- القيادي علي محمد علي النهمي لقي مصرعه في نهم.

27- الشيخ محمد ناصر علي بوصي لقي مصرعه في الحديدة.

28- القيادي بسام عبدالودود يحيى القشار لقي مصرعه في الحديدة.

29- القيادي محمد عبدالله مجاهد العزي لقي مصرعه في الحديدة.

30- القيادي حسن علي درهم العزي لقي مصرعه في صعدة.

31- القيادي عيضة مسفر عامر الصهيبي لقي مصرعه في صعدة.

32- القيادي طه عبدالله عبدالله الجغام لقي مصرعه في صعدة.

33- القيادي عبدالعزيز عبدالله أحمد الدحيدح لقي مصرعه في نهم.

34- القيادي عمار أحمد يحيى مجمل لقي مصرعه في الحديدة.

35- حسن عبدالله حسين الجرادي لقي مصرعه في صعدة.

36- خالد صالح صالح الخولاني لقي مصرعه في صعدة.

37- عبدالله حسين عبدالله الشرفي لقي مصرعه في صعدة.

38- محمد عبدالرقيب حسين المنصور لقي مصرعه في الحديدة.