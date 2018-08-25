الإرياني: هجوم الحوثي بزوارق مفخخة يذكرنا بفكر «القاعدة» و«داعش»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الهجوم الإرهابي الفاشل لميليشيات الحوثي الانقلابية بواسطة زورق مفخخ سُيّر «عشوائياً» يذكرنا بمنهج وفكر تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين.

وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية عن إحباط عمل إرهابي بزورق مفخخ، تم تسييره من شواطئ الحديدة «عشوائياً» من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، بغرض استهداف الملاحة الدولية.

وأضاف الإرياني في تغريدات له في حسابه على موقع «تويتر»، أن «هذا الهجوم يذكرنا بالأساليب التي اتبعها تنظيم داعش، ويعكس من جديد الخطر الذي تمثله الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والأمن والسلم الدوليين».

وأشار إلى أن الاستهداف المتكرر للسفن وممرات الملاحة الدولية يؤكد رغبة طهران في اتخاذ اليمن منصة لإقلاق أمن المنطقة، وتحويل البحر الأحمر إلى بؤرة توتر عالمية، واستخدامها كورقة للمساومة، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي الانقلابية ما هي إلا أداة لتنفيذ هذا المخطط، فيما الشعب اليمني هو من يدفع الثمن.