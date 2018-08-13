السعودية تعترض صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت اطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه مدينة جازان السعودية، بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مؤكداً أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم تنتج عن ذلك أية إصابات. وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.