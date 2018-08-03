منفذ «الوديعة» السعودي يستقبل أولى دفعات الحجاج اليمنيين

المصدر: الرياض – د.ب.أ

استقبل منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن، أولى دفعات الحجاج اليمنيين، القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أمس، أن «الجهات الحكومية العاملة في منفذ الوديعة قدمت جميع الإمكانات والخدمات، لتسهيل عبور الحجاج اليمنيين للأراضي السعودية؛ حيث تم استقبالهم في استراحة الحجاج، المجهزة بجميع المرافق والخدمات الصحية والإرشادية لهم».

وأشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، بالاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال توفير 2500 وجبة غذائية، للحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة، بالتنسيق مع اللجنة ووزارة الأوقاف والإرشاد.

وأوضح أن المركز سيوزع 2500 وجبة غذائية يومياً على فترتين صباحية ومسائية، على الحجاج اليمنيين أثناء فترة وجودهم في المنفذ، مثمناً دور المركز في توفير المتطلبات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني في القطاعات كافة، المرتبطة بحياة المواطنين.

وكان وزير الأوقاف اليمني، الدكتور أحمد عيطة، كشف، السبت الماضي، أن عدد الحجاج اليمنيين لهذا العام يبلغ 25 ألف حاج.

ومنذ ثلاث سنوات، يفوّج اليمن حجاجه عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية؛ نتيجة وقوع المنافذ البرية الأخرى في محافظات تسيطر عليها جماعة الحوثي.

ويقع منفذ الوديعة في محافظة حضرموت (شرق)، ومحافظة شرورة، ويعد الشريان البري الوحيد لليمنيين إلى المملكة، منذ أكثر من ثلاث سنوات.