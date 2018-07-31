الميليشيات تعتدي على 36 مختطفاً أمام القضاء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

اعتدت ميليشيات الحوثي الإيرانية على 36 مختطفاً خلال مثولهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء بتهم كيدية.

وقالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان، إن أمهات وأهالي المختطفين حضروا جلسة المحاكمة أول من أمس، ليفاجؤوا بأن أيادي أبنائهم مقيدة بالحبال بعد شدها وخروج الدماء من أيدي بعضهم، مشيرة إلى أن الحوثيين اعتدوا بالضرب على الدكتور يوسف البواب، بعد شكواه من تقييدهم وضربهم أثناء نقلهم من سجن الأمن السياسي إلى قاعة المحكمة دون احترام لإنسانيتهم.

وأشارت إلى أن القاضي عبده راجح رفض الاستماع لمحامي الدفاع عن المختطفين.

واعتبرت أن استمرار الميليشيات في اختطاف ومحاكمة 36 مختطفاً بعد تلفيق التهم الجائرة لهم، وتعرضهم للتعذيب اليومي والممنهج، وإصابتهم بأمراض مزمنة وصلت حد الشلل وانزلاق الفقرات والغضاريف والفشل الكلوي؛ وصمة عار في جبين دعاة حقوق الإنسان الذين خذلوا المختطفين لأكثر من ثلاثة أعوام دون أن تحل قضيتهم الإنسانية.