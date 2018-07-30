الشرعية: رفض الميليشيات وقف عائقاً أمام جهود السلام

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية، أحمد الميسري، أن تعنت ورفض ميليشيات الحوثي الإيرانية، السلام، واستمرارها في حربها على الشعب اليمني، وقف عائقاً أمام جهود الحكومة الشرعية في هذا المضمار.

وقال خلال لقائه، أمس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عدداً من قيادات التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، إن الميليشيات رمت بجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في التسوية السياسية وإحلال السلام عرض الحائط.

وثمّن الميسري الجهود الوطنية التي تبذلها نخبة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، للامتثال لحوار شامل ينهي الحرب التي أشعلتها الميليشيات منذ ثلاث سنوات في البلاد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في الساحة الوطنية، وآخر تطوراتها، وجهود الحكومة الشرعية في إحلال عملية السلام وإنهاء الحرب عن طريق الحل السلمي.