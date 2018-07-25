الميليشيات تفخّخ الأحياء السكنية في الحديدة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشف قيادي بارز في المقاومة التهامية عن تفخيخ ميليشيات الحوثي الإيرانية الأحياء السكنية في مدينة الحديدة بالمتفجرات، تحسباً لأي تقدم عسكري لقوات المقاومة اليمنية المشتركة، المسنودة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال القيادي لـ«الإمارات اليوم» إن الميليشيات وضعت حاويات كبيرة، بها كميات من المتفجرات والقطع الحديدية والمسامير والزجاج، في الأحياء السكنية بمدينة الحديدة، تحسباً لأي تقدم عسكري مفاجئ للقوات المشتركة، مشيراً إلى أن الميليشيات قامت أيضاً بتفخيخ منازل النازحين من المدينة بالألغام والمتفجرات.

وأضاف أن الميليشيات تعيش حالة من الانهيار بعد توارد الأنباء عن الاستعدادات، التي تقوم بها قوات الشرعية والتحالف العربي، لتحرير المدينة والميناء من سيطرتها.