الميليشيات تستولي على احتياطيات ميناء الحديدة من النقد الأجنبي

المصدر: أيمن بجاش - عدن

كشف وزير المياه والبيئة اليمني، الدكتور عزي هبة الله شُريم، عن استيلاء ميليشيات الحوثي الانقلابية على احتياطات مؤسسة موانئ البحر الأحمر (ميناء الحديدة) من النقد الأجنبي في البنوك الخارجية، لافتاً إلى سحب نائب رئيس المؤسسة المعين من قبل الميليشيات، آخر مبلغ كان في حسابات الميناء، والمقدر بستة ملايين دولار.

وأكد شريم الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أهمية تحرير ميناء ومدينة الحديدة من سيطرة مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية، لتحسين الأوضاع الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، بسبب استمرار سيطرة الميليشيات الحوثية على الميناء والمدينة.

وقال إن استمرار سيطرة الميليشيات الحوثية على ميناء الحديدة، يعني استمرار السيطرة على المساعدات الإنسانية والإغاثية الدولية، التي تستولي الميليشيات عليها وتتاجر بها.

واتهم شريم الميليشيات بتعطيل عمل المؤسسات العامة في محافظة الحديدة، بهدف الاستثمار والتربح، لافتاً إلى أنها أوقفت خدمات الكهرباء والمياه العامة، وافتتحت شركات خاصة تابعة لها لتقديم هذه الخدمات برسوم مالية مرتفعة.

وأوضح أن الميليشيات زادت من معاناة السكان في المدينة، على الرغم من حجم الإيرادات التي تحصل عليها من الميناء والضرائب، مشيراً إلى أن الميليشيات، منذ بدء العمليات العسكرية، حولت الحديدة إلى ثكنة عسكرية، وحفرت الخنادق، وأقامت المتاريس على مستوى الشوارع الرئيسة والداخلية.