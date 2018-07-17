المقاومة تطهر مزارع الحسينيــة والجاح تمهيداً لمعركة الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

استكملت قوات المقاومة اليمنية المشتركة عمليات تطهير مزارع الحسينية والجاح على الساحل الغربي لليمن، فيما تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في تخوم زبيد والجراحي والحسينية، في حين واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي تقدمها في مديرية حجة وتمكنت من تحرير 13 كيلومتراً في حرض.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من تحرير مناطق جديدة في محيط الحسينية بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بعد استكمالها عمليات تمشيط مزارع الحسينية ومنطقة الجاح بالكامل من ميليشيات الحوثي الانقلابية والألغام والمتفجرات التي زرعتها، وباتت تتمركز فيها وتتخذها منطلقاً للعمليات العسكرية والتطهير في اتجاهات مختلفة.

وأكدت مصادر ميدانية في «ألوية العمالقة»، أن أبطال المقاومة تمكنوا من تنفيذ عمليات تمشيط واسعة لمزارع الحسينية والجاح، التي كانت تتخذ منها الميليشيات الحوثية أوكاراً لقصف مواقع المقاومة وشن هجمات على خطوط الإمداد في الساحل الغربي، مشيرة الى أن العمليات خلفت قتلى وجرحى، وأسر عدد من عناصر الميليشيات إلى جانب غنيمة عتاد عسكري متنوع كان مخبأ في تلك المزارع. وأشارت المصادر إلى أن العمليات الأخيرة جاءت بإسناد مباشر من القوات الإماراتية العاملة في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مؤكدة أن العمليات متسمرة باتجاهات مختلفة تمهيداً لبدء العملية الحاسمة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، التي ستنطلق عقب الانتهاء من تأمين الخطوط الخلفية وقطع خطوط الإمداد التي تستخدمها الميليشيات باتجاه الساحل.

وكانت مقاتلات التحالف تمكنت من تدمير آليات عسكرية وتعزيزات للميليشيات في عدد من المزارع التي تتمركز فيها، وركزت على المناطق الواقعة بين زبيد والتحيتا والحسينية، وكذا في منطقة العرج بمديرية باجل وأخرى في منطقة راس عيسى بمديرية الصليف، كما دمرت رتلاً من الدبابات والمدرعات والعربات العسكرية للميليشيات في منطقتي المغرس والسويق، والمناطق الواقعة بين مدينتي زبيد، والتحيتا، وخلف القصف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية لها.

كما استهدفت قوات التحالف تحركات وآليات قتالية للميليشيات الحوثية في إحدى المزارع بالقرب من مصنع كمران، على الخط الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء، وساندت قوات المقاومة اليمنية في صد هجوم كبير للميليشيات باتجاه مدينة حيس من الجهة الشرقية، وخلفت في صفوفهم قتلى وجرحى ودمرت آليات قدموا عليها من جهة قرية مغازي التي تم فيها أسر ثلاثة من عناصر الميليشيات.

إلى ذلك، بدأت ميليشيات الحوثي بحفر خنادق كبيرة على طول الطريق الرابط بين مدينة الحديدة ومديريات المنصورية وبيت الفقيه وزبيد، إلى جانب تفخيخ الجسور والعبارات على طول تلك الطرق بهدف عرقلة تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة نحو مدينة الحديدة.

من جهة ثانية، كشفت مصادر محلية في ذمار بالقرب من العاصمة صنعاء، أن الميليشيات الانقلابية دفنت بطريقة سرية أكثر من 100 جثة لعناصرها الذين سقطوا في جبهات الساحل الغربي دون ابلاغ أهاليهم وذويهم، بعد أن عجزت عن تحديد هويتهم نتيجة للتشوهات الكبيرة التي لحقت بهم جراء المواجهات الأخيرة.

وفي حجة، شمال غرب اليمن واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي تقدمها باتجاه حيران، وتمكنت من تحرير قرى الخوارية وبني فاضل بالكامل، فضلاً عن سيطرتها على 13 كيلومتراً على طول الخط الرابط بين جبهات ميدي وحرض ومدينة حيران، فيما باتت مناطق واسعة من وادي حيران تحت السيطرة النارية للجيش اليمني.

وكانت مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة بميدي التابعة لمحافظة حجة أكدت تمكن الجيش من الوصول إلى مسافة قريبة من مركز مدينة حرض الحدودية، بعد شنه عملية عسكرية بمساندة مقاتلات التحالف بالتزامن مع التوجه نحو حيران حجة، وأن المعارك خلفت تدمير منصة صواريخ وعدد من الآليات والخنادق والمتارس التابعة للميليشيات في محيط حرض.

وأشارت المصادر إلى أن عشرات الجثث الحوثية وصلت الى مستشفيات حجة قادمة من حيران وحرض، نتيجة المعارك الأخيرة التي تشنها قوات الجيش هناك، فضلاً عن الغارات المركزة التي شنتها مقاتلات التحالف ضد مواقعهم وآلياتهم العسكرية.

وفي تعز، تمكنت قوات الجيش اليمني من صد هجمات متفرقة لميليشيات الحوثي الانقلابية شمال غرب مدينة تعز، بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية للميليشيا الحوثية.

وقال مصدر عسكري، إن الميليشيات الانقلابية شنت هجومين متفرقين على مواقعِ تمركز قوات الجيش في الدفاع الجوي، وأطراف وادي الزنوج، إلا أن قوات الجيش تصدت لها وأجبرتها على التراجع بعد معارك عنيفة تكبدت من خلالها الميليشيات خسائر فادحة.

وبحسب موقع الجيش، فإن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بالتزامن مع المعارك بغارات جوية تعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية في شارع الخمسين، كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيات في تلة الشيباني، في محيط معسكر الدفاع الجوي، وشمال المعسكر، وغرب جبل الوعش.

وفي العاصمة صنعاء، شنت مقاتلات التحالف غارتين على تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية جنوب صنعاء، استهدفتا تجمعات لها في معسكر ريمة حميد الذي تسيطر عليه جنوب العاصمة صنعاء، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بينهم قيادي حوثي بارز وعدد من عناصرهم، إلى جانب تدمير آليات عسكرية متنوعة.

وفي الجوف، ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية مجزرة مروعة بحق سكان مدينة الحزم عاصمة المحافظة، بعد قصفها بصواريخ الكاتيوشا أدت الى مقتل ثلاث نساء وطفلين وجرح آخرين، كانوا في مخيم يؤوي عدداً من النازحين والمتضررين من الحرب التي أشعلتها الميليشيات في المحافظة.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش اليمني من انتزاع وتفكيك قرابة 100 لغم وعبوة ناسفة متنوعة الأحجام والمهام، زرعها الحوثيون على جنبات الطرق الرئيسة والفرعية والشعاب والمزارع في الجوف.