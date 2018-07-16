ميليشيات الحوثي تروّع المدنيين في زبيد

المصدر: أبوظبي - سكاي نيوز عربية

نفذت ميليشيات الحوثي الإيرانية حملة اقتحامات واختطاف لأبناء مدينة زبيد، وفرضت حظراً للتجوّل في المدينة، في عملية ترويع ممنهجة للمدنيين.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي فرضت حظراً للتجول الليلي في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة، وكثفت من الاعتقالات في أوساط المدنيين، وقامت بتنظيم حملة اقتحامات للمنازل، اختطفت خلالها عدداً من أبناء المدينة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن المتمردين فرضوا حظراً للتجول من الساعة التاسعة مساء، وشددوا من قبضتهم الأمنية في المدينة، من خلال نشر المسلحين على عربات عسكرية في مداخل المدينة، ونشر دوريات في الأحياء السكنية، وتوزيع مسلحين على متن دراجات نارية.

وأكدت المصادر نفسها أن ميليشيات الحوثي أجبرت أصحاب المحال التجارية الواقعة على طريق زبيد - التحيتا على إغلاقها، كما نقلت مساجين من زبيد نحو مدينة الحديدة، وأماكن أخرى.

وتأتي إجراءات الميليشيات وتكثيف انتشارها العسكري في زبيد، على وقع قرب انطلاق عملية للقوات المشتركة، وعلى رأسها «ألوية العمالقة»، لتحرير المدينة، بعد استعادة السيطرة على التحيتا.

وتواصل ألوية العمالقة استعداداتها لإطلاق عملية عسكرية لتحرير مدينة زبيد الأثرية، المدرجة على قائمة منظمة اليونيسكو للتراث الإنساني.