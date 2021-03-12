غوتيريس: الوضع في سورية لايزال كابوساً

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وفقاً لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، أنه في ظل جائحة كورونا فإن «الوضع في سورية لايزال كابوساً».

كما أكد، مع اقتراب الذكرى الـ10 لاندلاع الصراع في سورية (15 مارس)، على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254.

وقال إن «القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية السلمية في سورية وضع البلد على طريق حرب مروّعة».

وأضاف: «توفي مئات الآلاف من السوريين، ونزح الملايين. وعدد آخر لا يُحصى ظل محتجزاً بشكل غير قانوني، وغالباً ما تعرّض للتعذيب، أو مفقوداً، مختفياً، أو يعيش في حالة من عدم اليقين والحرمان». وشدد على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254.

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