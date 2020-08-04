18 قتيلاً باشتباكات بين الجيش السوري وفصائل مسلحة

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قتل 18 عنصراً من قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة، بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، خلال اشتباكات اندلعت، أمس، بين الطرفين في شمال غرب سورية، رغم سريان وقف لإطلاق النار، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن اشتباكات دارت، فجر أمس، في شمال محافظة اللاذقية الساحلية، إثر محاولة قوات الجيش التقدّم في منطقة جبل الأكراد الخارجة عن سيطرتها، وتصدّي مقاتلي الفصائل لها.

وأوقعت الاشتباكات 12 قتيلاً من قوات الجيش والمجموعات الموالية لها، مقابل ستة من مقاتلي الفصائل، بينهم أربعة من هيئة تحرير الشام، بحسب المرصد.

وتسيطر على منطقة جبل الأكراد، الملاصقة لإدلب، فصائل متشددة، بينها تنظيم «حراس الدين» المرتبط بتنظيم القاعدة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام، حالياً، مع فصائل معارضة أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وأجزاء من أرياف حلب واللاذقية المجاورة.

ويسري منذ السادس من مارس وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، أعلنته موسكو وأنقرة، وأعقب هجوماً واسعاً شنّته قوات الجيش السوري بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، دفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

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