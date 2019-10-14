ماتيس: «داعش» لم يُهزم

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قال وزير الدفاع الأميركي السابق، جيمس ماتيس، إن تنظيم داعش الإرهابي، لم يُهزم وسينهض مجدداً إذا لم تواصل الولايات المتحدة حربها ضده.

وأضاف ماتيس في مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس» الذي تذيعه شبكة «إن بي سي»الأميركية: «(داعش) لم يُهزم، علينا أن نواصل الضغط على (داعش) لكي لا ينهض مجدداً، إذا لم نُبقِ على الضغط فإن (داعش) سينهض حينئذ، ومن المُسلم به أنه سيعود».وكان ماتيس قد استقال في ديسمبر الماضي، بعد أن قال ترامب إنه سيسحب القوات الأميركية من سورية، واحتفظت الولايات المتحدة ببعض القوات في البلاد بعد أن أثار هذا الإعلان تنديداً دولياً وداخلياً.