3 قتلى بهجوم في دير الزور

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

قتل ثلاثة موظّفين في هجوم بعبوة ناسفة، قرب حقل العمر النفطي، الذي تسيطر عليه قوات كردية في شرق سورية، أمس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويخضع حقل «العمر» لسيطرة قوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن، والتي انخرطت في معارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتستخدم القوات المكونة من تحالف «عربي - كردي» جزءاً من الحقل كقاعدة عسكرية لها، بينما تم استئناف عمليات الإنتاج في جزء آخر.

واستهدف الانفجار قوات سورية الديمقراطية، لكنه أصاب حافلة كانت تقلّ موظفين يعملون في الحقل، وفق ما أفاد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن.

وانفجرت العبوة الناسفة، صباح أمس، بعد مرور رتل تابع لقوات سورية الديمقراطية، على طريق حقل العمر النفطي، ووقع لدى مرور حافلة العمال، ما أدى إلى مقتل ثلاثة موظفين.

ويقع حقل العمر في محافظة دير الزور، حيث توجد قرية الباغوز التي كانت في قبضة تنظيم «داعش» قبل سيطرة قوات سورية الديمقراطية عليها في مارس الماضي، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ولايزال التنظيم حاضراً من خلال مقاتلين وخلايا نائمة في عدد من المناطق السورية، حيث يشن عناصره بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص مقاتلي قوات سورية الديمقراطية.