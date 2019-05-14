35 قتيلاً في اشتباكات بإدلب

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وفصائل معارضة متطرفة، أبرزها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب سورية، تسببت في مقتل 35 مقاتلاً من الطرفين في غضون 24 ساعة، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس.

وأفاد المرصد باشتباكات عنيفة بين القوات السورية من جهة وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من جهة ثانية، في منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، لاتزال مستمرة منذ الأحد وتتزامن مع «غارات روسية وقصف متواصل بعشرات القذائف والصواريخ من الجيش، حيث تسبّبت المعارك والقصف في مقتل 16 عنصراً على الأقل من الجيش، مقابل 19 قتيلاً من الفصائل»، بحسب المرصد.