تزايد عدد الوفيات في مخيم الهول بسورية

المصدر: بيروت - رويترز

قالت لجنة الإنقاذ الدولية، أمس، إن 12 شخصاً توفوا، الليلة قبل الماضية، بعد وصولهم إلى مخيم بشمال شرق سورية قادمين من جيب الباغوز، آخر جيب لتنظيم «داعش» في البلاد. وقالت اللجنة في بيان «الليلة (قبل) الماضية وصل 2000 آخرون من النساء والأطفال إلى مخيم الهول بشمال شرق سورية قادمين من الباغوز. ما يصل إلى 60 من الوافدين كانوا بحاجة للعلاج الفوري في المستشفى، وتم تسجيل 12 حالة وفاة أخرى».

وقالت مديرة اللجنة للعراق وشمال شرق سورية، ويندي تويبر، في البيان: «هؤلاء النساء والأطفال في أسوأ حالة شهدناها منذ بدء الأزمة. كثيرون كانوا محاصرين وسط القتال، ولحقت حروق بعشرات أو أصيبوا بجروح بالغة جراء الشظايا».

وقالت اللجنة «هناك الآن 138 حالة وفاة على الأقل حدثت أثناء التوجه إلى الهول أو بعد الوصول إلى المخيم مباشرة منذ أوائل ديسمبر. والغالبية الساحقة من الوفيات كانت من الرضع وحديثي الولادة».