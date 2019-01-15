«قسد»: «داعش» يعيش آخر لحظاته في سورية

المصدر: دمشق - وكالات

قال رئيس المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، مصطفى بالي، إن مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي، يعيشون لحظاتهم الأخيرة في آخر جيب لهم في سورية قرب الحدود العراقية، حيث تشن القوات المدعومة من الولايات المتحدة هجماتها على التنظيم.

وأضاف: «ازدادت وتيرة الهجمات في آخر يومين، بعض قواتنا اتخذت تدابير خاصة في المناطق التي يوجد فيها (داعش)، حتى لا يتمكنوا من الهروب من ممرات آمنة لينظموا أنفسهم مرة أخرى، وتمت السيطرة على الحدود العراقية ومحاصرة (داعش)، الذي يعيش عناصره اللحظات الأخيرة، ويدركون أن هذه المعركة هي حملة القضاء عليهم». وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة، الكولونيل شون ريان، إن قوات سورية الديمقراطية تحرز تقدماً كبيراً، وتواصل تحرير المزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم، لكن القتال لايزال مستمراً. وأضاف: «الهزيمة النهائية لـ(داعش)، لاتزال هي المهمة المنشودة، وهم لايزالون يشكلون تهديداً فعلياً للاستقرار بهذه المنطقة على المدى الطويل، لذلك فإن الأمر لم ينتهِ بعد».