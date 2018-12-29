سحب القوات الأميركية من سورية يستغرق أشهراً عدة

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ بأنه سيسحب قوات بلاده من سورية، يعد الجيش الأميركي خطة الانسحاب الذي قد يستغرق أشهراً عدة، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

ونقلت قناة «أيه بي سي» التلفزيونية الأميركية، عن المسؤولين قولهم، إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن المسار المخطط لانسحاب القوات الأميركية من سورية.

وفي مطلع الأسبوع، وقّع وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس، على أمر كلف القيادة المركزية الأميركية بوضع خطة للانسحاب، ولكن لم يكن هناك جدول زمني مرتبط بهذا الأمر. لكن المسؤولين يقولون إنه في الوقت الذي يتم فيه وضع الخطط، فإنه يتضح أن وتيرة الانسحاب قد تكون أبطأ بكثير.

ووفقاً للمسؤولين، فإن الخطة الحالية التي يتم تقديمها إلى القيادة العسكرية تتطلب إجراء عملية سحب للقوات تستغرق أشهراً عدة.