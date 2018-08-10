أستراليا تُسقط الجنسية عن 5 أشخاص لارتباطهم بـ «داعش»

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الأسترالية، أمس، أنها أسقطت الجنسية عن خمسة أشخاص بسبب مشاركتهم في القتال بصفوف تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

وينضم هؤلاء الخمسة إلى العضو في التنظيم، خالد شروف، الذي تصدّر عناوين الصحف عندما نشر على «تويتر» صورة ابنه الصغير وهو يحمل رأساً مقطوعاً.

ويأتي نزع الجنسية عن هؤلاء المواطنين الأستراليين الذين يحملون جنسية ثانية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي أصبحت أكثر صرامة. وقال وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، في بيان: «أستطيع أن أؤكد أن خمسة أشخاص آخرين لم يعودوا مواطنين أستراليين بسبب تورّطهم مع تنظيم داعش في الخارج».

وأضاف أن «من المتطلّبات الأساسية للجنسية، الولاء لهذا البلد، وهؤلاء الخمسة الذين يحملون جنسيتين تصرّفوا ضد مصالح أستراليا من خلال ضلوعهم في الإرهاب، واختاروا عملياً الخروج من المجتمع الأسترالي». وتراوح أعمار الخمسة بين العشرينات والثلاثينات من العمر.

ولم يقدّم داتون أي معلومات إضافية عن هوياتهم، مكتفياً بالقول إن «أستراليا أصبحت أكثر أماناً بمنعهم من العودة إليها».