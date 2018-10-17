مصر تمدّد حالة الطوارئ 3 أشهر بسبب «الظروف الأمنية الخطيرة»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

مدّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر جديدة، «نظراً إلى الظروف الأمنية الخطيرة» في البلاد.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري، المنشور في الجريدة الرسمية، أمس: «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد، وبعد أخذ مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من صباح الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018».

وتابع القرار أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».

وفي موسكو، قال مساعد الرئيس الروسي فلادمير بوتين للشؤون السياسة الخارجية، يورو يوشكوف، أمس، إن بوتين ونظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، سيناقشان استئناف الرحلات السياحية لمصر خلال مباحثاتهما في سوتشي.