بشحنة قادمة من إيران.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات في الكويت

أعلنت جمارك الكويت، أن مفتشي إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا - ميناء الدوحة بالتعاون مع إدارة البحث والتحري الجمركي وبدعم من فرقة الأثر الجمركي، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت مخفية بطريقة احترافية داخل شحنة قادمة من إيران.

وأكدت جمارك الكويت في بيان، أنه قد تم الاشتباه بإحدى السفن القادمة بناءً على تحليل وجمع المعلومات ، ما استدعى إخضاع الشحنة للتفتيش الدقيق، حيث تبين أن البضاعة المصرح بها عبارة عن أعلاف حيوانية، وبعد الفحص والتفتيش، تم العثور على عدد 4550 حبة تقريباً يشتبه بأنها من المؤثرات العقلية وكمية تقدر بـ 5,200 كيلوغرام تقريباً من مادة الماريجوانا المخدرة.

وأضافت أنه قد تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ، وتؤكد الإدارة العامة للجمارك استمرارها في التصدي لكل محاولات تهريب المواد الممنوعة.