أميركا.. إصابة 11 شخصا في حادث طعن داخل أحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن

أفاد مستشفى في ولاية ميشيغان الأميركية، أمس، بأن 11 مصابا، من بينهم 6 حالتهم حرجة، يتلقون العلاج بعد حادث طعن في أحد متاجر سلسلة "وول مارت" بمدينة ترافيرس سيتي.

وقالت السلطات الأميركية في ولاية ميشيغان إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في أحد متاجر "وول مارت" في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، وإن مشتبها به رهن الاحتجاز.

وأكدت شرطة ولاية ميشيغان أن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث والتفاصيل محدودة.

وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة.

وأفادت شركة مونسون للرعاية الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن 11 شخصا يتلقون العلاج في أكبر مستشفى في المنطقة في شمال ميشيغان، مضيفة إنها ستقدم تحديثات "بحسب ما تقتضيه الضرورة".

وأفادت المتحدثة باسم المستشفى ميغان براون بأن جميعهم ضحايا طعن، مضيفة أن ستة منهم في حالة حرجة وخمسة في حالة خطيرة في وقت متأخر من يوم السبت.

من جانبه، قال المتحدث باسم شركة "وول مارت"، جو بينينغتون، عبر البريد الإلكتروني إن الشركة "تعمل مع الشرطة وتحيل الأسئلة إليهم في الوقت الراهن".

وصرّح مايكل شيا، مأمور مقاطعة غراند ترافيرس قائلا إن "السلاح المستخدم في الحادث يبدو أنه سكين قابل للطي".