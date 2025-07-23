تكريما لها.. نواب أمريكيون يطالبون بتسمية أوبرا كينيدي باسم ميلانيا ترامب

يسعى الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إلى تسمية دار الأوبرا التابعة لمركز جون إف كينيدي باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وأدرج الجمهوريون تعديلاً لمشروع قانون إنفاق وزارة الداخلية يُطلق على دار الأوبرا في مركز الفنون الأدائية في واشنطن اسم "دار أوبرا السيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيُقر في مجلس النواب، فضلا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق ثنائي مع مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يدخل مجلس النواب في عطلة، غدا، مما يترك للمشرعين وقتاً محدوداً عند عودتهم في سبتمبر قبل نفاد تمويل الحكومة.

وخلال اجتماع لجنة المخصصات في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، قال النائب الجمهوري مايك سيمبسون، الذي قدم التعديل، إنه يهدف لـ"تكريم السيدة الأولى، الرئيسة الفخرية لمجلس أمناء مركز كينيدي".

وأكد أنها "طريقة ممتازة للاعتراف بدعم ميلانيا ترامب والتزامها بتعزيز الفنون".

واعتمدت اللجنة التعديل بأغلبية 35 صوتًا مقابل 22، وانضمت النائبة الديمقراطية ماري غلوسينكامب بيريز إلى الجمهوريين في اللجنة للتصويت بنعم.