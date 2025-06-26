الملياردير النرويجي "جون فريدريكسن" يغادر لندن ليدير أعماله من الإمارات

أحرز تاسع أغنى رجل في بريطانيا، الملياردير النرويجي جون فريدريكسن (81 عامًا)، تحولًا جغرافيًا واستراتيجيًا في إدارة إمبراطوريته الاقتصادية، بعد أن قرر الانتقال من لندن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد قرر الانتقال من لندن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انسحابه من مقر شركته "Seatankers" في العاصمة البريطانية لندن.

وتُقدّر ثروة فريدريكسن بما يقارب 13.7 مليار جنيه إسترليني، بحسب قائمة أغنى 10 أثرياء في المملكة المتحدة .

ويقول الملياردير صراحةً إن الوضع في بريطانيا "تدهور بشكل خطي"ر، مشيرًا إلى أن الإمارات توفر بيئة ضريبية خالية من الضرائب الشخصية وتجعلها خيارًا استراتيجيًا لإعادة توطين أهم أصوله وأعماله .