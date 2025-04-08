ماكرون في خان الخليلي ومطعم "نجيب محفوظ" الشهير .. حديث مواقع التواصل

نشر الرئيس الفرنسي تغريدتين باللغتين العربية والفرنسية على حسابه بمنصة "اكس"، مع مقطع فيديو يُظهر "الاستقبال الحار" له من أهالي خان الخليلي، الشارع المجاور لمسجد الإمام الحسين بحي الجمالية، أحد أشهر الأحياء الأثرية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تغريدة الرئيس الفرنسي ، نشر فيها مقطعاً مصوراً يوثق طائرة عسكرية مصرية من نوع رافال فرنسية الصنع، كانت ترافق طائرته فوق السماء المصرية قبل الهبوط، حيث علّق عليها ماكرون قائلاً إنها «رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي».

وانتشرت على مواقع التواصل صور للعشاء الذي تناوله ماكرون بصحبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مطعم "نجيب محفوظ" الشهير بخان الخليلي، ورأى البعض أنه يحمل دلالة قوية مع الربط بين تاريخ مصر وأحد أشهر أدبائها الحائز على جائزة نوبل.

وأشار مغردون إلى أن زيارة ماكرون إلى مصر وجولته في أماكنها الأثرية، تحمل بُعداً سياسياً واقتصادياً وثقافياً مهماً.

وتوجه الرئيس الفرنسي اليوم إلى ميناء العريش المصري قرب الحدود مع غزة، لتسليط الضوء على المخاوف بشأن الصراع في الأراضي الفلسطينية. اذ يُعد ميناء العريش، الواقع غرب غزة، نقطة عبور رئيسة للمساعدات الدولية التي كانت تمر إلى القطاع المحاصر .