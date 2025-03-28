السعودية.. تباين آراء الفلكيين حول عيد الفطر.. الأحد أو الاثنين؟

تباينت آراء الفلكيين، في المملكة العربية السعودية، حول أول أيام عيد الفطر المبارك، هل سيكون يوم الأحد أو يوم الاثنين.

ونشرت "أخبار السعودية" في حسابها على منصة "إكس" الآراء التي ترى العيد (يوم الأحد)، وهي:

مركز العجيري الفلكي، العيد يوم الأحد.

عبدالله المسند، العيد يوم الأحد.

الخبير عبدالله العصيمي، يوم الأحد.

عادل السعدون، العيد يوم الأحد.

عبدالله الخضيري، العيد يوم الأحد.

•الآراء التي ترى العيد (يوم الاثنين)، وهي:

الفلكي بدر العميرة، العيد يوم الاثنين.

عبدالله الجازع، العيد يوم الاثنين.

مركز الفلك الدولي، العيد يوم الاثنين