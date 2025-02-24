روسيا .. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

قال مختبر علم الفلك الشمسي في معهد بحوث الفضاء ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن توهجا شمسيا من الفئة العليا حدث لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين ونصف.

وأوضح المختبر في بيان له ، أورده موقع روسيا اليوم ، أنه حدث على الشمس توهج من أعلى فئة X، وسجل أقصى إشعاع يوم أمس الأحد، لافتا إلى أن التقييم الأولي لهذا التوهج هو X2.0، فيما كان آخر توهج مماثل على الشمس في 8 ديسمبر 2024، أي منذ ما يقرب من شهرين ونصف.

وذكر الخبراء أن هذا التوهج هو نتيجة لزيادة سريعة في النشاط الشمسي بدأت منذ أقل من يوم وما زالت مستمرة، حيث رصدت في وقت سابق من اليوم، ثلاثة توهجات متوسطة المستوى.

ووفقا لبيان خبراء المختبر، فإنه لا توجد حتى الآن أي علامات على انخفاض شدة النشاط ، لذلك من المحتمل وقوع أحداث كبرى جديدة.

ووفقا للمعلومات المحدثة، حدث التوهج على الحافة الغربية للشمس مع احتمالات ضئيلة للتأثير على الأرض. ولا يتغير الوضع الجيومغناطيسي على الأرض ويبقى في المنطقة الخضراء، كما أن خطر وصول الجسيمات الثقيلة إلى الأرض ضئيل أيضا.