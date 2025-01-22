الأمير هاري يتوصل لتسوية مالية مع مالكي صحيفة "ذي صن"

توصل الأمير هاري إلى تسوية مالية مع الجهة المالكة لصحيفة "ذي صن"، ينهي ملاحقات أطلقها الأمير ضد مجموعة روبيرت موردوك الاعلامية، على ما أعلن الأربعاء ديفيد شيربورن، محامي الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث.

وقد اعتذرت مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" (NGN) للأمير هاري عن "اختراق الهاتف والمراقبة وإساءة استخدام المعلومات الخاصة من جانب صحافيين ومحققين خاصين" يعملون لحساب المجموعة، وستدفع له "تعويضا كبيرا"، وفق ما أوضح المحامي أمام المحكمة العليا في لندن.

ويتهم الأمير هاري الصحيفتين الشعبيتين "ذي صن" و"نيوز أوف ذي وورلد"، التي توقفت عن الصدور، باستخدام أساليب غير قانونية، بما يشمل الاستعانة بمحققين خاصين، لجمع معلومات لمقالات عنه قبل أكثر من عقد.

وحقق دوق ساسكس، الذي تخلى عن مسؤولياته في العائلة الملكية، انتصارا كبيرا ضد الصحافة الشعبية في عام 2023 عندما حصل على إدانة ضد ناشر صحيفة "ديلي ميرور" بشأن مقالات تستند إلى اختراق للرسائل الهاتفية.

ولا تتعلق الإجراءات أمام المحكمة العليا في لندن بقضية التنصت على الهاتف، بعد أن قضى القاضي تيموثي فانكورت بأن المهلة الزمنية للتصرف في هذه النقطة قد انقضت.